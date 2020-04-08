英國肯特大學教授班．馬許一家，再度錄製影片，高唱音樂劇《悲慘世界》裡的〈Do you hear the people sing〉，為世界加油打氣。（摘自YouTube）

全球疫情持續延燒，英國倫敦西區70名音樂劇演員，在網路上發動大合唱，演唱音樂劇《悲慘世界》裡的〈Do you hear the people sing〉（你聽見人們歌唱了嗎？），為前線醫護人員，以及所有抗疫的人加油打氣，並在影片最後打上字幕表示：「即使在最黑暗的時刻，太陽同樣會再度升起。」

音樂劇《悲慘世界》法文原版於1980年首演，是由法國作曲家克勞德－麥可．荀伯格所寫的作品，故事改編自作家雨果同名小說，描述在法國大革命期間，主角尚萬強因家中沒有食物，只得偷麵包，因而遭到逮捕判刑，在假釋後想重新回歸社會，卻又遇上許多困難。

音樂劇《悲慘世界》英國倫敦西區版則是在1985年首演，之後陸續還有1987年的百老匯版本，以及多部電影版本。〈Do you hear the people sing〉是音樂劇的主題曲，唱出人們團結一心，在艱困時局，齊聲吶喊，期盼迎向光明的心聲。

此外，英國肯特大學教授班．馬許一家，繼上回錄製了〈One day more〉之後，再接再厲，同樣錄製了〈Do you hear the people sing〉，這回馬許除了演唱，還彈奏吉他，他表示，這是他和家人最後一次上傳相關影片，「謝謝在黑暗的時刻，所有人對我們報以笑容，選唱這首，不只是因為我們可以用有趣的方式演唱，或是有很多人喜歡我們的表演，更是因為，這首歌唱出了我們的心境，還有正在經歷的事情。」

馬許表示，他和家人都相信，「正在經歷的考驗，會幫助我們重建一個新世界，會是一個比新冠病毒襲擊之前，更為樂觀的世界。」馬許呼籲，如果行有餘力，可以用自己的方式，多多幫助他人，「謝謝在這時刻，能用不同方式支持他人的人，還有所有的醫護人員，不管你們身在何方，都要照顧好自己，注意安全，送上最好的祝福。」

(中時 )