台中營建股包括總太地產（3056）、富宇（4907），今（8）日搶先公布3月營收。在新成屋交屋入帳挹注下，兩家建商首季營收均以倍數成長；而富旺（6219）今日則公告處分彰化工業區千餘坪土地，預估處分利益達4,600多萬元；櫻花建設（2539）在高股利加持下，今日盤中股價創下1年來最高價。

其中，總太地產在台中北屯區「織築」、東區「東方紐約」等新成屋交屋挹注下，3月營收2.97億元，年增率達13.55倍；今年首季營收15.51億元，年增率高達33.36倍。

富宇地產在台中太平區「讀樂樂」交屋入帳下，3月營收0.93億元，年增197.96％；今年首季營收3.62億元，年增179.29％。

富宇地產今年329檔期推案量達55億元，包括台中北屯機捷特區推出總銷27億元的「峰景」、沙鹿區推出總銷10億元的「凡爾賽」住宅大樓案，以及南投縣草屯鎮新案，總銷約18億元。

此外，工業區用地已成為富旺的「金雞母」！富旺8日公告處分「中彰國際工業城」位於彰化市約1,100坪土地，每坪17萬元，交易總金額1.87億元，預計處分利益達4625.2萬元。

富旺今日盤中量價齊揚、股價最高上漲到14.20元；終場收在13.95元，上漲了0.70元，漲幅5.28％，成交量破3,100多張。

富旺表示，台商在中美貿易戰後紛紛返台購地建廠，帶動工業用地熱銷，加上這波疫情的推波助瀾下、加深台商想回台投資設廠的決心！手握逾1.3萬坪工業用地的富旺，在順利處分彰化工業區土地後，也在積極補充工業用地的貨源。

值得一提的是，台中多家營建股因為大方配發股利，近來股價漲聲連連。其中，櫻花建設（2539）每股擬配發2.9元股利（含配息1元、配股1.9元），在高股利撐腰下，吸引散戶搶進，今日盤中股價最高衝到33.30元，創下1年來最高價；終場收在33.25元、上漲了1元，漲幅逾3％，目前也是台中營建類股的股王。

(工商 )