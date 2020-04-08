新冠肺炎疫情持續升溫，為確保民眾洽公時保持1.5公尺室內社交距離，新竹市政府即日起於各大洽公地點讓「社交距離指引」指標清晰落地，籲民眾務必嚴格遵守，入內也務必正確戴好口罩。

市府指出，目前包括地政處、稅務局、衛生所、地政事務所、戶政事務所等民眾頻繁洽公處都已張貼地上指引，圖書館各分館、美術館群、博物館群近日也將上路，請民眾多加配合。

市長林智堅表示，「跟隨市府腳步，不用猜測你我距離」，共同遵守就能降低感染風險，也鼓勵民眾多使用網路申辦等線上服務，圖書館也可線上借閱、現場快速取書。

市府指出，中央流行疫情指揮中心已經宣布「社交距離指引」的原則，強調室外應保持1公尺、室內應為1.5公尺，但民眾日常仍有許多業務需赴政府機關諮詢辦理，為了協助民眾掌握好社交距離，新竹市政府率先在3個區的區公所、衛生所、戶政事務所等空間設置排隊安全距離地貼，排隊等待辦理業務遵守室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，也籲請民眾入內務必配戴口罩。

此外，動物園園區也已張貼安全防範距離地貼，提醒遊客拜訪動物也別忘保持適當距離；另外，圖書館各分館、美術館群、博物館群地貼近日也將上路。

市府同時也鼓勵民眾多多使用線上服務，減少外出接觸人群，如圖書館借閱可使用線上預約、現場快速取書的服務；民眾納稅必訪的稅務局也設置「肺炎疫情稅捐紓困專區」，牌照稅、房屋稅、娛樂稅等的減徵補貼與延、分期繳納，除網站線上服務外更設置專線專人服務，市民只要撥打5225161轉0，由話務中心稅務專職人員提供各項稅務服務。

(中時 )