2015 年以處女作《索爾之子》為匈牙利贏得奧斯卡最佳外語片的新銳導演拉斯洛那米斯（László Nemes），野心再推續作《日暮 》，以一貫緊跟鏡頭和窒息式懸疑感，搭配古典中歐華美視覺，從女性的角度帶出大時代逐漸崩壞的歷史。鍍金後再出擊依然不同凡響，一舉贏得威尼斯影展費比西國際影評人獎青睞，更被譽為匈牙利電影大師貝拉塔爾（Béla Tarr）接班人。

權威媒體滾石雜誌讚譽導演走出自己風格，與《索爾之子》循相同脈落，以「回顧歷史風暴前夕的騷動故事」確立其獨樹一格的重量級影壇地位。影評媒體 IndieWire 也稱讚本片細膩刻畫出非典型「恐怖中的美」，令人難以忘懷。同樣來自《索爾之子》班底並首次擔當主演的匈牙利女星茱莉雅卡布（Juli Jakab），以細膩表演獨撐大量特寫鏡頭，演技搏得國際注目。此外更因其神似英國女星艾瑪華森的甜美外貌，引起國內外影迷熱烈討論。

《日暮》拍攝成本斥資 3.2 億台幣，拒絕任何科技視覺特效輔助，堅持搭建大型精緻場景，只為重現布達佩斯當年作為歐洲文化中心的輝煌榮景。導演甚至毫不採用主流數位器材，秉持傳統做法，全程以 35 及 65 釐米膠卷底片拍攝，堪稱藝術品等級真電影。

新片亦延續《索爾之子》中大量使用的手持主觀鏡頭，製造身歷其境效果，邀請觀眾體會主角的迷失感受，特殊手法已成為導演獨特代表風格。導演表示《日暮》其實早在《索爾之子》推出前就已構思完成，而拍攝 20 世紀初背景的古裝電影更是他一大夢想。電影將於 4 月 24 日在台上映

(中時 )