琅琊男星做口罩！在《琅琊榜》中飾演太子的演員高鑫，近日攜老婆王一楠一起當起口罩工廠義工，工人下班後，由這票演員義工接手，高鑫在微博發出他們製作口罩的照片，每個人只露出眼睛，低調得很，有觀眾很入戲的說「太子殿下的私砲房改作口罩啦」！
近期新冠肺炎疫情嚴重，口罩成了超搶手商品，在《琅琊榜》中，高鑫飾演的太子是廢材，為了與黃維德飾演的譽王爭權，兩人使出渾收解數要拉攏胡歌飾演的「麒麟才子」梅長蘇！劇中太子還設了私砲房，譽王不顧百姓安危，故意炸了把事情鬧大，太子後來還因為荒誕度日被皇帝廢了；在高鑫貼出做口罩的照片後，觀眾還寫說「梁帝啊！趕快恢復太子的身分吧！他都改做口罩了」！《琅琊榜》週一至週五晚間11點現正在緯來戲劇台播出。
因為近期劇組停工，所以高鑫帶著老婆王一楠一起去做義工，他說，目標是讓機器24小時運轉，所以工人下班後由他們接替，晚間9點做到凌晨5點半，一個晚上做了4萬2千個口罩，像機器人一樣重複性的動作，做完以後已經累到胳膊不是他的了！
(中時 )
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