可以想像足球巨星孫興慜不是展現強力射門或高速盤帶的英姿，而是在連珠的機槍聲中，於低絆網下匍匐前進接受「震撼教育」，全副武裝行軍30公里，或者參加「核生化防護演練」，於毒氣室拔掉防毒面具後唱歌、答數的畫面嗎？

真的，孫興慜要當兵了！韓國濟州島當地媒體7日披露，趁著英超足球聯賽因新冠疫情停賽，「孫大兵」本月20日將至濟州島的海陸基地接受為期3周的軍事訓練，這是因為他在2018年幫助韓國勇奪亞運金牌，不用像一般役男要當兩年的兵。

韓國兵務廳以個人隱私為由，拒絕透露孫興慜的入伍日期與地點，但一位海軍陸戰隊官員表示，孫興慜接受的是短期入伍新訓，內容包括紀律教育、格鬥訓練，以及「化學、生物、放射與核子演練」（CBRN）。

當過兵的就知道，最後一點就是所謂的「核生化防護演練」，名稱聽起來沒什麼，一開始在毒氣室戴著防毒面具，只要面具沒有故障，當事人還能有說有笑，直到被命令摘下防毒面具，體驗CS膠囊（催淚性毒氣）燃燒產生的刺激氣體，最終「淚流滿面」的下場，周薪14萬英鎊（逾500萬新台幣）的孫興慜也要嘗一嘗了。

官員指出，全副武裝的裝備大約是40公斤，但依據任務和職務的不同，裝備也可能輕很多，孫興慜在3周的訓練中，最長行軍距離約為30公里。由於孫興慜2月中在英超比賽右手骨折，軍方也會特別注意。

當然，在新冠疫情肆虐下，入伍參加團體生活似乎也有高度風險。官員表示，軍方都會替役男做量測體溫等必要檢查，並要求他們在訓練中保持距離，預防新冠病毒的傳染。

(中時 )