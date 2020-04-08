林明溱會勘集集鎮台16線旁的野溪，約有120公尺未設置護岸。（南投縣政府提供／王文吉南投傳真）

南投縣長林明溱會勘縣道139線61K＋050處，因未建置排水溝，大雨來臨時排水不及，可能溢流路面。（南投縣政府提供／王文吉南投傳真）

南投縣道139線61K＋050處，因未建置排水溝，大雨來臨時排水不及，可能溢流路面。（南投縣政府提供／王文吉南投傳真）

梅雨季節將至，南投縣長林明溱8日在縣議員蕭志全、集集鎮民代表簡鈴惠陪同下，前往集集鎮台16線野溪及縣道139線排水溝會勘，同意花費350萬元進行野溪護岸增設及排水溝加蓋工程，並要求農業處及工務處儘速發包施工，在雨季來臨前完成，確保農民及用路人安全。

集集鎮隘寮里樂園段野溪支流位在台16線旁，兩岸有邊坡崩塌的情形，影響鄰近農地耕作，林明溱等會勘時發現，現有護岸銜接下游護岸旁，約有120公尺未設置護岸，縣府將施作長40公尺、高4公尺的護岸，以及兩座長3公尺、高1.5公尺的固床工，加強護岸工程。

林明溱指出，野溪旁因未施做擋土牆且土木鬆弛，每遇大雨易造成荔枝園路面崩塌，雖總工程費高達180多萬，惟實地會勘後確實有施做的必要，為了維護民眾的財產安全，避免土地流失，造成災害，希望能趕在雨季前完工。

另外，縣道139線61K＋050處左側120尺長未建置排水溝，大雨來臨時排水不及，可能溢流路面，影響交通安全。林明溱表示，縣府將施作加蓋溝，加強水流宣洩，保障居民安全。

蕭志全說，該道路是集集通往中寮要道，惟位處集集邊陲地帶，如遇豪雨將造成水淹路面，希望縣府籌措約155萬元施做水溝引流後，改善樂園段往中寮路口整個排水系統，對鄰近的鄉親住戶帶來更便利的交通環境。

(中時 )