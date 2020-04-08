新竹市議會即日起啟用熱像體溫顯示儀，包括議員等所有人經過只要體溫超過37.5度，即強烈建議回家休息。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市議會全力抗疫祭出「新3寶」！新冠肺炎蔓延，新竹市議會在防疫工作上持續努力，8日新啟用熱像體溫顯示儀，以因應即將到來的臨時會與定期會，且所有訪客必須佩戴口罩、噴酒精加上熱像儀即是新竹市議會的防疫新3寶。

市議會議長許修睿表示，新竹市是科技城，由於開會期間議員跟訪客會比較多，擔心量額溫槍的速度緩不濟急，因此新竹市議會啟用熱像體溫顯示儀，每位進入議會的訪客經過顯示儀都會出現體溫數字，所有人只要體溫超過37.5度，熱像儀就會發出警訊聲，只要發燒者，即強烈建議回家休息，做好自我健康管理，保護自己也保護他人。

許修睿說，這些防疫措施最終目的是希望大家都做好自我健康管理，也讓來開會的議員跟訪客放心。

事實上新竹市議會對於防疫工作不遺餘力，除了衛生環境消毒之外，為防患未然，更在日前邀請議員演練視訊會議。

目前只要進入議會的訪客，必須佩帶口罩、並手噴酒精，加上熱像體溫顯示儀，是新竹市議會的防疫新3寶。

(中時 )