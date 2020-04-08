ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽2020球季開幕戰今天在台南斑芝花高爾夫俱樂部進行最終回合，去年轉職業的王偉軒切桿與推桿精準演出，繳出低於標準桿3桿的69桿，以兩回合總計低於標準桿7桿的137桿，贏得個人職業生涯的挑戰賽第2冠及冠軍獎金15萬元，並接續了哥哥王偉祥去年在此賽贏得冠軍的榮耀。

王偉軒去年1月轉職業，去年5月就在高雄球場舉辦的南台灣挑戰賽收下首冠，這次再度挑戰爭冠成功，近一年短桿與推桿的進步是獲勝因素之一，自評今天表現最佳的兩洞是4桿洞的第7洞，一記27呎長推桿，一個自右至左大轉折弧度推桿路線，一推進洞抓鳥，讓他心情大好，並對之後的推桿信心滿滿。

2020ThreeBond TPGA挑戰賽開幕戰斑芝花站，王偉軒（右）奪冠，被好友潑水慶賀。（大會提供／陳筱琳台北傳真）

王偉軒並說：「很開心拿下今年挑戰賽第一場比賽的冠軍，讓自己更有信心面對更多的挑戰；本周自己的表現很不錯，希望未來能發揮更好，朝自己目標邁進。」他很感謝富邦金控與仰德集團的贊助，及高雄球場的培訓與父母的支持及栽培。

今年9月將滿21歲的王偉軒出身高雄球場，哥哥王偉祥也是職業選手，至今已拿下6座冠軍，還是2017年TB挑戰賽年度獎金王，王偉軒說要急起直追，追隨哥哥腳步並超越他，個人今年目標希望中巡賽、美巡賽都能如期舉辦，朝年度總獎金排名前五奮鬥，也放眼獲得光輝國際巡迴賽（美國次巡賽，舊名web.com巡迴賽）種子球員資格，進軍美國高壇。

(中時 )