最新調查顯示，歐美學術圈裏的經濟學家幾乎都支持各國政府為阻止新冠病毒傳播而採取的封鎖隔離措施。調查顯示，在支持採取封鎖隔離措施上，頂級經濟學家表現出驚人的一致。

英國金融時報報導指出，1945年至1953年期間擔任美國總統的杜魯門(Harry Truman)據說渴望有一位“獨臂經濟學家”給出直截了當的建議，別總說“一方面如何，另一方面又如何”。在新型冠狀病毒危機中，他這個願望或許成真了。大西洋兩岸學術圈裏的經濟學家幾乎都支持各國政府為阻止新冠病毒傳播而採取的封鎖隔離措施(lockdown)，儘管這樣做會付出巨大的經濟代價。

報導表示，過去一周裏，人們開始看到代價可能會有多大。在許多國家，失業增加的速度達到了20世紀30年代以來不曾見過的水準。過去兩周，1000萬美國人申請了失業保險，100萬英國人登記申領“統一福利救濟金”(Universal Credit)。

歐洲大型經濟體的採購經理人指數(PMI)紛紛錄得有史以來最大跌幅。目前大多數分析師預計，全球經濟產出的收縮將比全球金融危機期間幅度更大、速度更快。

有人問，現在的抗疾策略是否會比這場疾病本身更加糟糕？但經濟學家給出明確的回答，“不會”。

英國皇家經濟學會(Royal Economic Society)會長、曼徹斯特大學(University of Manchester)經濟學教授格裏菲思(Rachel Griffith)表示：“在充滿不確定性的時期，大多數經濟學家認為政府應該進行干預。”

調查顯示，在支持採取封鎖隔離措施上，頂級經濟學家表現出驚人的一致。

“全球市場倡議”(IGM)論壇經濟專家組(IGM Economic Experts Panel)在對美國頂級宏觀經濟學家的最新調查中，詢問他們對如下說法贊同與否：“在感染病例很可能再次上升的時期，比起保持封鎖措施以杜絕疫情再起的隱患，放棄嚴格的封鎖措施將導致更嚴重的總體經濟損失”。80%的經濟學家表示贊同，其餘人員不確定或未給出答復。沒有一位專家對此提出異議。

在歐洲，65%的受訪者認為“嚴格的封鎖措施——包括關閉非必要的企業和嚴格限制人員流動——相比力度沒那麼大的舉措，在中期內或許對經濟更有利”。只有4%的人對此表示異議。

“顯然，封鎖是有代價的。”格裏菲思說。“但不這樣做會怎樣呢？不控制病毒的代價會更大——即使在經濟上。”她解釋道，暫且不論拯救生命是天經地義的，在政府不行為的情況下，人們對傳染病的恐慌也會造成經濟混亂。

在“感染人數呈指數增長的時期，我並不奇怪大家會一致認為有必要實行封鎖。”經濟政策研究中心(Centre for Economic Policy Research)主任迪毛羅(Beatrice Weder di Mauro)表示。“分歧在於要封鎖多久，以及之後如何解除封鎖。”

目前，關於何時可以說這一傳染病得到了控制，經濟學家聽從醫學和流行病學專家的意見。“一旦可行就應儘快解除限制。”格裏菲思表示，“在我們有檢測也有辦法控制病毒的時候……目前這是一個醫療問題，而不是經濟問題。”

與此同時，多國政府要求經濟學家密切關注封鎖的代價，以及如何在不干擾理想的流行病學效果的情況下，最大限度地減輕封鎖的影響。經濟學家可以在“很多微觀問題上”發揮作用，格裏菲思表示。“但總體而言，政府應繼續實行當前的措施。”

她認為經濟學家更緊要的任務是從更長遠的角度思考該做些什麼。“最大的問題是代際問題“，例如，由於封鎖而“減少到學校上課的學生身上會發生什麼情況”。她表示已經出現了一股“研究熱”。

“我們如何重建經濟，我們的關注物件是誰？”格裏菲思表示，這類問題正是經濟學家們將要探討的——“從6個月後開始，到未來20年”。

(中時 )