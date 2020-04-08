新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續狂燒，全球確診已飆高138萬例，美國更成為世界最大震央國，紐約疫情更加嚴峻。美國總統川普遷怒砲轟世衛（WHO）「以中國為中心」，揚言停止繳納世衛會費。對此，大陸外交部發言人趙立堅大讚世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為推動國際抗疫合作發揮了重要作用，並指美方產生消極影響。

美國總統川普7日怒轟世衛組織（WHO）沒有及時阻止新冠肺炎大流行，明顯偏袒中國，「以中國為中心」的「錯誤」方式處理疫情，並揚言美國將暫停向世衛提供資金。川普暗指世衛幾個月前就與北京合作，試圖淡化疫情嚴重程度。

對美方指責，大陸外交部發言人趙立堅表示，新冠疫情發生以來，世界衛生組織在總幹事譚德塞突破下，為推動國際抗疫合作發揮了重要作用，得到了國際社會普遍認可和高度讚譽。

趙立堅稱，剛剛結束的20國集團領導人峰會發表聲明，要完全支持並承諾增加增強世界衛生組織在協調國際抗疫行動方面的職責。組織在全球抗疫合作中繼續發揮領導作用。

趙立堅表示，在當前全球疫情勢勢下，美方表示將暫停向世界衛生組織繳納納會費，將對國際抗疫合作產生消極影響。

(中時電子報)