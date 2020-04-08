新冠肺炎疫情衝擊，全球半導體產業前景嚴峻，但大陸晶圓代工龍頭中芯國際卻突然上調第一季財測預估，對此，半導體資深分析師陸行之在臉書分析，得出4種可能原因來看待中芯國際上調財測的動作。

中芯國際3月31日發布2019年的財報顯示，總營收達31.16 億美元、年減7.2%，毛利率 20.6%、下降1.6個百分點，為5年來新低，不過淨利2.35 億美元、創2017 年以來新高，投資支出則是增至6.874 億美元，再創新高紀錄，占營收比重22%。

中芯國際表示，14奈米製程已在去年底量產，並貢獻1%營收，先進製程為2020年發展重點，中芯國際目前開發14/12奈米等不同製程平台，其所量產的14奈米製程已經可以滿足大陸95%晶片生產，年底將達到月產1.5萬片晶圓，未來將朝著N+1、N+2代FinFET製程前進。

中芯國際7日晚間突然宣布上修財測，這與各家半導體大廠下修的情況大相逕庭，這份最新修正也反應產銷售成長以及產品組合優化，帶來超乎預期的成果，這與中芯國際集中在先進製程發展、陸企轉單效應有關。

陸行之表示，中芯國際在全球疫情擴大之下，每季營收成長率從0~2%上調至6~8%，毛利率從21~23%上調至25~27 %，他列出以下4種原因：成熟產品需求不錯、華為ASIC（替代Xilinx FPGA)需求表現佳、客戶擔憂生產線中斷開始提高庫存，以及部分晶圓代工業者受到衝擊較大，進而發生轉單效應。至於實際情況如何，就要等到中芯國際第一季財報出爐後才能得知。

(中時電子報)