謝忻珍惜現在擁有的一切。（石智中攝）

謝忻2019年歷經感情事件，事業陷入低潮，近日告別合作13年的舊東家百是傳播，選擇重新開始，回頭凝視那段風暴，謝忻想跟當時的自己說：「家人最大！家人一直都在！家人給我很大的支持跟鼓勵，我現在真的覺得沒有什麼比家人更重要的，我也更珍惜跟家人的相處時光，連一家人一起看電視，都覺得是件快樂的事情。」

外界認為2019年是謝忻的低潮年，她因感情處理不當，事業陷入瓶頸，不僅掉了好不容易熬出頭的《綜藝大集合》主持棒，甚至幾乎零工作，更被周刊爆出跑去咖啡廳當學徒，但她仍正向思考，「我覺得與其說是低潮年，倒不如說是轉變年，我也藉由這樣子的關係，看到平常看不到的人生，想想那些北印度的小朋友們，再看看自己，其實我的人生擁有很多，也需要珍惜很多。」

謝忻近日錄三立新節目《就是這味》，謝爸意外現身，首度在鏡頭說：「罵你也沒用，要自己去檢討，去反省，不要去害別人，也不要害我們全家，我最怕人找我麻煩了。」被外界解讀成是責備女兒做錯事，但據知情人士透露，「謝爸是怕別人罵女兒，乾脆先自己罵，他跟其他家人一路以來對謝忻只有心疼。」

謝忻去年在外界一片撻伐之聲，毅然決然選擇遠赴天涯當國際志工，她先到北印度教貧窮的小朋友英文，再飛約旦在國際醫療團當翻譯，過程中，她與師父胡瓜一直保持聯繫，「瓜哥一直叫我要小心安全，他也會回傳一些在台灣的照片給我，我覺得那是心靈的得到，像家人一樣的支持，因為還是很想念台灣，他在某種程度上也給我一些聯繫。」

謝忻那段日子經常以照片向胡瓜「報平安」，「他不會對我說不要多想、不要難過，反而選擇用自己一貫幽默的方式來關心我。」事件發生以來，胡瓜一路支持謝忻，不僅與她一起出席當時復出的第一場公益活動，更分享她在國際志工的照片，很多人質疑謝忻想靠公益「洗白」，她坦言，「我在那段時間當志工時曾想過，大家一定會說，你在洗白，我知道會！但我不能因為你們會說，我就不做，這是本末倒置！你們就說吧，我正在做自己應該要做的事情。」

回想在北印度與約旦的兩個月，謝忻曾因孩子們的簡陋生活水平感到心疼，也曾在半夜聽到「鞭炮聲」，隔天詢問才知道是阿拉伯人慶祝的槍響聲，她更多時候是在簡陋的臨時醫療站，冒著熱汗快昏倒努力翻譯，「幫助很小，我只能教孩子們英文，我只能當翻譯，其他人做了更偉大的事情，我也不想藉由這件事為自己做任何辯駁，但我知道自己會繼續。」現在的謝忻相較去年事件當時，眼神多了抹神采，對於未來，多了幾分期待。

(中時 )