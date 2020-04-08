口罩明日(9日)起開放寄送海外的配偶或二等親，2個月內上限30片。經濟部次長王美花今說明寄送流程，提醒如寄送超過30片會有刑責。但立委今天質疑，現在有109個國家不收航空郵件，開放也寄不出去。

王美花表示，9號早上9點即可以上經濟部貿易局網站，登入系統後，輸入資料，經身分檢核無誤後就可以拿到核發輸出許可，分批寄送海外親友，但如果超過30片會有刑責。

不過立委邱議瑩今在立院經濟委員會認為，目前已有109個國家不收發各類航空郵件，政府雖說可以寄出口，但問題根本寄不出去。王美花解釋，除了郵局寄送，也可以利用快遞方式，給快遞許可證號碼，做簡易的報關。

但貿易局官員坦言，即使國際快遞公司UPS、DHL仍有航班，但也得當地國家開放降落才行。這部分沒辦法，還是得等疫情趨緩，目前就是會跟中華郵政保持密切聯繫，每天在窗口公布可運送國家與航班。

(中時 )