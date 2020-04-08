新北市近年積極發展新住民課程，在國小、國中、高中開設東南亞語言課程493班，全台之冠。三峽國中教師阮虹珠特別設計一套越南語課程，教學生認識單字、拼音、用越南話談時事，也期盼新住民、台灣孩童學習時，互相交流彼此文化，產生新的火花。

新北市教育局在108學年新課綱中，於國小一年級、國中七年級開設262班新住民語文課程，另在其他年級開設231班新住民社團課程，選修學生超過2000名，不只新住民想上課，許多台灣學生也藉機學習第二外語。

阮虹珠指出，學生在課堂上都很認真學習越南語，進步幅度大，除了教育部提供的教材，三峽國中還自製系列課程，利用歷史故事、時事新聞來增加孩童學習欲望。

「學語文離不開文化，而文化離不開美食」興福國小教師武氏芳恆表示，台灣、越南都有清明時節，她趁此機會將越南的搓湯圓文化溶入課堂，希望將課程結合習俗、生活時事，讓孩童在潛移默化之下接受、尊重不同文化，產生更多興趣。

雙溪高中表示，校方越南語課程透過分組活動，讓學生進小遊戲提升學習興趣，同時由老師帶著學生齊唱越南民謠，不少學生就連下課都仍唱著歌，效果奇佳。

雙溪高中同學卓玉婷認為，語言是一張入場券，讓她可以走入不同國家，瞭解當地飲食、地理、服飾等，很慶幸自己有選修越南語課，一窺越南文化的堂奧。

新北市教育局指出，市府有感於新住民母語及文化傳承重要性，自105年就開始補助各校開設新住民語文課程，至本年度已有161校開設262班，未來還會培訓更多師資，期盼不同文化都能在台灣共存共榮。

(中時 )