唐振剛（小剛）近日在公視《妖怪人間》中飾演「墓坑鳥」，能讓逝去的事物彷彿幻覺般重現在眼前，本身是單眼皮的他，坦言過去並非大眾市場，試鏡廣告時常被要求「眼睛睜大點」，試圖睜大眼後又被說「臉部表情要放鬆」，更曾被人批評「小眼睛看起來很邪氣」，原因是當時日系帥哥如木村拓哉等備受歡迎，讓他羨慕「也想要有雙眼皮大眼睛」，直到H.O.T、東方神起等韓團崛起，才有人開始說「單眼皮也滿好看」。

唐振剛主持《世界第一等》一月赴巴基斯坦拍巴式摔角。（翻攝臉書）

唐振剛日前拍攝巴式摔角無預警下慘遭過肩摔，導致尖峰鎖骨脫節。（翻攝臉書）

唐振剛主持《世界第一等》時常赴各地出外景，他回憶一月到巴基斯坦，拍攝巴式摔角時、因為當地摔角手沒注意力道，在完全無預警下直接摔，左肩著地痛到無法動彈，事後更發現尖峰鎖骨脫節，穿了2個多月的束衣，至今睡覺仍只能平躺；此外日前他到新竹司馬庫斯旅行，不小心在山路摔車，車身直接壓在左半身，造成左膝蓋和腳踝挫傷瘀青，近期因疫情關係較少回醫院複診，只能等傷口慢慢復原，苦笑大喊「我好想運動，好像側睡」。

受疫情影響，《世界第一等》節目無法出國拍攝，唐振剛提到這次是節目第一次在台灣出外景，他認為這概念很好「台灣也是世界的一部分，介紹台灣合理」，雖不少活動、拍攝延期，他近期把握不少時間和家人相處，先前剛圓滿結束的舞台劇《偽婚男女》也邀請家人親友來欣賞。

唐振剛在公視《妖怪人間》中飾演「墓坑鳥」，能讓逝去的事物彷彿幻覺般重現在眼前。（公視提供）

唐振剛在公視《妖怪人間》中飾演「墓坑鳥」。（公視提供）

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