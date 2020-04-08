罷韓第二階段連署通過，韓國瑜委任前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元，到台北高等行政法院聲請停止執行罷免案。王淺秋痛批，罷韓團體第一階段就偷跑，罷韓是搏歹筊，罷免韓國瑜沒有正當性。資深媒體人陳揮文表示，他雖挺韓，但他研判韓陣營跟行政院提訴願、以及跟高院訴訟，都不會贏。

陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐-陳揮文時間》表示，罷韓二階段過關，今天韓國瑜委任律師和王淺秋要去打法律訴訟，他不禁說，韓國瑜旁邊有沒有人、幕僚有沒有分組模擬過。

二階連署過關後，陳揮文點出，韓陣營的第一個管道，韓國瑜向行政院訴願審議委員會訴願，基本上是羊入虎口，管中閔當初要去當台大校長之前，他也跑去訴願，有用嗎；第二個管道，申請高院停止執行，難度很高，什麼狀況會裁定停止執行，照法官的心證，如果今天不裁定停止執行，若無法挽回，那才有可能裁定。罷免案6月投票，若法院沒有裁定停止執行，罷免案過關後，任何裁定都來不及了，一定要在這種情況之下，法院才會裁定韓國瑜這邊贏，不過這很難。

陳揮文指出，王淺秋說罷韓團體第一階段就偷跑，罷韓是搏歹筊(也就是詐賭)，高雄市政府在查弊，罷免韓國瑜沒有正當性。陳揮文卻認為，王淺秋講得都不太對，韓幕僚要分兩組，反對組要去質疑王淺秋講的對不對。

陳揮文研判，韓國瑜跟行政院訴願、跟高院訴訟兩個官司都不會贏。罷免第一階段是提議、第二階段是連署、第三階段才是投票；連署要要先跟中選會登記，核准後才可連署，至於提議，去看看選罷法，並不需要用中選會的表格。陳揮文說，他雖然支持韓國瑜，但從法律來看，Wecare高雄發起人尹立並沒有錯，韓執政未滿一年，尹立是提議罷免，並不是提出罷免。而選罷法規定未滿1年不得罷免，其實法律的設計和制訂有漏洞，它也沒寫清楚，因此要去告這個，贏面不大。

(中時電子報)