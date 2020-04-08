蔡英文總統8日參訪生產奎寧原料藥的桃園蘆竹旭富製藥科技公司。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

蔡英文總統8日參訪生產奎寧原料藥的桃園蘆竹旭富製藥科技公司。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

蔡英文總統8日參訪生產奎寧原料藥的桃園蘆竹旭富製藥科技公司。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

蔡英文總統8日參訪生產奎寧原料藥的桃園蘆竹旭富製藥科技公司。（新聞處提供／蔡依珍桃園傳真）

生產奎寧原料藥的桃園蘆竹旭富製藥科技公司。（蔡依珍攝）

旭富經理楊文禛表示，羥氯奎寧全台只有旭富生產。(蔡依珍攝)

蔡英文總統8日參訪生產羥氯奎寧原料藥的桃園蘆竹旭富製藥科技公司，讚旭富已獲得多國訂單，但旭富允諾先捐1公噸給國家對抗疫情，未來也會將一定比例留在國內使用，她感謝國家有難時、大家都挺身而出，站出來保護這個國家，「真的感覺非常的驕傲！」

新冠肺炎全球大流行，需「藥」孔急，其中奎寧被認為「老藥新用」，在國外研究發現搭配抗黴漿菌藥物日舒，對治療新冠肺炎有療效。行政院副院長陳其邁表示，奎寧在國內外的臨床實驗上，對於輕症患者有相當好的抑制病毒效果，在其他更好的藥物問世前，可做為肺炎防疫上優先選擇的藥物之一。

蔡英文說，由瑞士Siegfried集團1987年在台創設的旭富製藥科技公司，是世界上第2大的羥氯奎寧（HCQ）原料商，她樂見優質的原料廠，在訂單接不完的情況下，願意捐出1噸氯奎寧，製造500萬劑、可治療20萬人次，更承諾在未來7梯次的生產，會留給國內至少3公噸，預計在3個月內，會陸續生產1500萬噸，提供給國內外，將台灣最重要的成藥製造能量，完完全全展現出來，「真的感覺非常的驕傲！」

桃園市長鄭文燦允諾全力協助旭富，包括已同意鍋爐展延改善，擴廠增加產能部分也與行政院及經濟部工業局等單位共同協商、幫忙，市府會協助旭富向經濟部工業局核准展延公司在觀音工業區土地開發期間，跟法國環保能源大廠Veolia合作，引進先進化學溶劑循環再利用技術。

旭富經理楊文禛表示，羥氯奎寧全台只有旭富生產，過去就有固定1條生產線製造，約占公司營業額的10至30％，市占率全球第二大、僅次於印度，法國研究具有療效後，世界各國藥廠都來洽詢，3月時庫存就已全售罄，至今訂單仍供不應求，且最大供應國印度鎖國，藥品出不去，各國訂單需求殷切，未來若有龐大需求，旭富將挪撥其他生產線製造羥氯奎寧。

(中時 )