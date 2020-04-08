新冠肺炎疫情持續肆虐歐洲，尤其義大利災情慘重，醫療體系不堪負荷，死亡率居高不下。沒想到，近日當地竟傳出，南義一家養老院的護理人員集體逃跑，造成9人不幸去世，檢查後發現，這之中有人是被餓死的，而檢方已經開始調查此案。

根據陸媒《觀察者網》報導，義大利南部有一家爆發新冠肺炎疫情的養老院，護理人員在幾天前集體逃離，留下87名孤立無援的老人，其中9人不幸去世，而醫師檢查後更發現，並非所有人都死於肺炎，暗示了有人是被餓死的。

義大利媒體《La7》報導，義大利政府派遣到當地的醫師Mattia Marchello表示，養老院遭到遺棄，87位老人至少有70人感染，本該給他們提供水和食物的護理人員逃跑後，老人又餓又髒。

當地居民Valentina Treglia指出，她和奶奶通過電話後，覺得不對勁，沒想到奶奶去世後，竟不是因為新冠肺炎，而是被餓死的。目前當局已經對此事件展開調查。

另外，路透社報導，一名主政倫巴底大區的官員認為，城市人口密度高、老齡人口多是造成死亡率高的原因，但該區的資深醫師、衛生部門負責人員在一封聯署信中批評，那是因為地方衛生體系未能給醫務人員充足的防護設備，且缺少應對戰略而造成，國內94名醫護殉職，大部分都在倫巴底。

該封信件也提到養老院的管理出現問題，倫巴底大區底下的的貝爾加莫省，在養老院裡6000名的老人中有10%已經死亡。

(中時電子報)