美國總統川普多次在公開場合力推賽諾菲（Sanofi）治療瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）作為對抗新冠肺炎的藥物，外界紛紛質疑其動機，紐約時報揭露川普手中確實有賽諾菲小額持股引發市場熱議，不過據媒體進一步分析發現，川普持股真的很小，甚至可能不到100美元。

紐約時報揭露川普持有法國藥廠賽諾菲小額持股，但並未透露具體持股明細，僅表示川普的3個家族投資信託基金有投資一個賽諾菲持股比率相當高的共同基金。

根據MarketWatch追蹤發現，符合相關條件的共同基金為Dodge & Cox國際股票基金，而據最近的資料顯示，該基金有3.3％資產投資於賽諾菲。

而按照川普2019年的個人財產申報資料，他在3檔家族基金的持股市值介於1,001到15,000美元，因此若以最高市值15,000美元推算，川普的賽諾菲個人持股市值僅1,485美元，若以最低的1,001美元推算，則川普的賽諾菲個人持股市值甚至只有99美元。

當然，川普對賽諾菲的持股絕對不僅如此，因為其3檔家族投資信託基金也持有歐股指數型基金。

舉例來說，iShares Core MSCI EAFE ETF的賽諾菲持股比重就有0.67％，而iShares MSCI EAFE ETF的賽諾菲持股比重也有0.78％，換句話說，其實基本上每家大企業川普都有持股。

川普的3檔家族基金最大的持股標的則是SPDR S&P 500 ETF，根據川普的個人財產申報資料，川普的持股市值介於20萬到45萬美元之間，所以你可以說川普持有微軟與蘋果22,000美元的股票。

(工商 )