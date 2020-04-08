嘉義縣嘉太工業區晚間7點左右，傳出某工廠發生一名20多歲男性外籍移工不慎捲入織布機公安意外，嘉縣消防局獲報抵達時，男移工還卡在機器裡，經救護人員動用機具破壞，才把被布包裹住的移工救出，但移工被救出時，身體明顯扭曲，已無呼吸心跳，目前送醫搶救中。

據到場消防人員表示，救護人員抵達時，移工幾乎連人帶布捲入機器滾輪裡，大家七手八腳才把人救出，加上移工被布包住，多人拿剪刀把布剪破，大概花了近10分鐘才順利將人救出，透露移工雖無明顯外傷，但鼻孔出血，不確定是不是被機器擠壓造成。

(中時 )