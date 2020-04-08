嘉義移工捲入織布機 被救出已無呼吸心跳 20:242020/04/08 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣嘉太工業區晚間7點左右，傳出某工廠發生一名20多歲男性外籍移工不慎捲入織布機公安意外。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣嘉太工業區晚間7點左右，傳出某工廠發生一名20多歲男性外籍移工不慎捲入織布機公安意外，嘉縣消防局獲報抵達時，男移工還卡在機器裡，經救護人員動用機具破壞，才把被布包裹住的移工救出，但移工被救出時，身體明顯扭曲，已無呼吸心跳，目前送醫搶救中。 據到場消防人員表示，救護人員抵達時，移工幾乎連人帶布捲入機器滾輪裡，大家七手八腳才把人救出，加上移工被布包住，多人拿剪刀把布剪破，大概花了近10分鐘才順利將人救出，透露移工雖無明顯外傷，但鼻孔出血，不確定是不是被機器擠壓造成。 (中時 ) #移工 #機器 #人員 #救護人員 #織布機 也許您會感興趣 推薦閱讀 降低逃逸移工傳播新冠肺炎風險 移民署推主動投案享優惠 13:122020/04/05 社會 多國語言健康聲明書 移工大讚好窩心 04:102020/04/06 地方新聞 師大夜市老牌「燈籠滷味」2度雇逃逸移工 罰10萬緩起訴 12:072020/04/06 社會 向醫護致敬！台鐵便當推9折外送專案 熱銷6000個 11:292020/04/07 生活 石頭科技今日在台推出掃地機器及手持吸塵器 17:142020/04/07 財經 避免成防疫破口 屏縣環保局外語宣導別丟口罩 18:132020/04/07 生活 真心守護防疫人員 暖企業送餐點、物資 19:372020/04/07 生活 失聯移工攜幼子來去匆匆 文山關愛之家成防疫死角 18:282020/04/07 社會 幫小米代工 石頭掃地機器人 喊稱霸台灣市場 04:102020/04/08 產業．科技 文山關愛之家 議員憂成防疫死角 04:102020/04/08 地方新聞 社會熱門新聞 遊覽車司機性侵公園6歲女童 裁定收押 - 社會 捧現金買別墅 楓林網7年級創辦人賺上億 - 社會 國內最大追劇盜版網 「楓林網」2主嫌為台大碩士 - 社會 馬英九控名嘴陳敏鳳逆轉勝 需賠60萬並登報道歉 - 社會 GG了楓林網被正法 gimy.tv也「後會有期」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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