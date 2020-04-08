場內緊張刺激、場外也很熱鬧，婦宣隊員組成熱舞啦啦隊幫忙加油打氣。(蔡依珍攝)

防疫當頭，多位議員8日都擔憂周末開始消防局要舉辦義消競技大賽，恐會造成群聚感染風險，消防局長謝呂泉表示，舉辦是為了選拔參加消防署「全國消防暨義勇消防人員競技大賽」的參賽者，「署沒停辦我們也不會停辦！」但會採分項分時比賽，避免人員齊聚。

議員葉明月指出，政府宣導防疫不要辦活動，但一年一度義勇消防人員競技大賽，卻要在周末登場，從過去經驗，猶如一場嘉年華，吸引逾2000位義消、婦宣人員齊聚，賽場上比拚救災戰技，賽場外啦啦隊加油打氣、園遊會吃喝玩樂聯繫感情，擔憂群聚引爆疫情。

消防局指出，義勇消防人員競技大賽是要選拔出參加全國賽的英勇義消，在消防署沒宣布停辦前，仍會舉辦，但縮小規模，5個大隊從本周起，陸續在防災教育館、龍岡大操場、蘆竹大竹地區大空地、龍潭運動公園田徑場等戶外場域登場。

消防局強調，共要選出拔河競賽、負重救生、基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水等的選手，由各大隊分開選拔，每個項目分時段比賽，最多僅會有16名拔河選手同時在場上，其他4至8人，觀眾、園遊會和啦啦隊都排除，堪稱是「最安靜的義消比賽」，專責選拔，最後各大隊獲勝者進入培訓名單，避免群聚感染風險。

(中時 )