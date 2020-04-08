最近許多人對於ZOOM視訊會議軟體是否有資安問題持不同看法，行政院函知各機關不應使用有資安疑慮的ZOOM，隨後教育部也下令各級學校全面禁用，消息一出後讓那些已經做好準備的老師們感到錯愕。對此，台大電機系教授葉丙成表示，只因一紙公文就「快速」決策，令人無奈。他強調，禁用ZOOM不是問題，關鍵是決策的過程，他也提到禁用ZOOM對中小學的衝擊。

ZOOM被教育部以資安疑慮為由禁用，葉丙成說他不是要幫ZOOM背書說沒問題，但他是從全台各縣市中小學老師的角度去發文，過去這兩個月，他親身參與許多縣市、許多中小學校為了疫情而總動員讓師生學會數位教學的過程。他親眼看到這兩個月以來的艱辛。

葉丙成對此事件的看法是，「在台灣，ZOOM的資安問題，已經不是技術問題，而是政治問題」。他想問說，「在這麼短的時間就做決策，拍板的人，有知道全台灣的老師過去這兩個月多辛苦嗎？有知道換個軟體再推動多困難嗎？有掌握到最糟的狀況是停課前很多學校無法再準備好，很多學生的學習有可能會停擺一兩個月嗎？」

葉丙成說，看不到政府有一個夠專業、夠權威的機構出面告訴大家，用這個軟體的危險到底多大？他對整件事最大的疑問，「是我們政府為什麼沒能有一個專業的評估告訴我們，哪個軟體資安風險多嚴重、可防還是不可防，可用還是不可用」。對此，他吐槽說：「不要跟我說這可以問唐鳳。資訊安全是很專業的領域，要有一個機構一群人去研究去測試，才能評估風險的大小。」

葉丙成說，看到的只是立委拿著國外的報導質詢後，政府就快速做決策下禁令。這麼快速的決策，我們所擔心的是：

1. 真正決策的人，可能根本不知道在教育現場換軟裡重新 reset 所付出的代價多大，也不知道過去全台兩個月花的人力物力心力有多大。這很有問題 （我不是在說教育部，教育部的官員是知道這些的。）

2. 台灣的政府，對於軟體的資訊安全，沒有一個機制讓夠專業權威的機構評估，讓民眾正確知道風險的大小多大、可控不可控。

從頭到尾，葉丙成說這件事真正該在乎的是「決策的過程跟品質」；老師們之前很辛苦的努力有沒有真的被放在天秤上？是否有經過專業機構的專業資安風險評估，瞭解真正的風險大小？

如果立委質詢，政府就馬上做決策，而上述這些 factor（因素） 都沒辦法有時間好好評估跟衡量（台灣還沒停課，其實有相當充裕的時間），就馬上下禁令（至少可以宣布先暫禁，日後等評估出爐，再做最後決定）。

這樣「快速」的決策過程，才是讓人最無奈的地方。

(中時電子報)