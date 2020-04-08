發生擦撞後，張男竟然拿起車內的鋁棒當街對蔡女的左前車窗和車門猛砸，直到砸破車窗還不停手。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

台中22歲張姓男子駕駛自小客8日12時25分違規臨停在太平區樹德路與廣三街口，要開車駛離時因由從後方直行的自小客車未禮讓他，憤而超車擋該自小客去路，並持持鋁棒砸猛該車左前車窗，持續約兩分鐘，員警獲報到場將張男帶回，訊後將他依恐涉強制、恐嚇、毀損等罪移送。

張男開自小客在太平區樹德路與廣三街口違規臨停到超商購物，欲駛離時，要切入車道時，50歲蔡姓女子駕自小客直行經過，疑似未禮讓張男，未料張男竟情緒爆走，直接超車擋其去路，隨後更拿起車內的鋁棒，就當街對蔡女的左前車窗和車門猛砸，還一邊咆嘯，叫蔡女下車，直到把車窗砸破，還試圖要開車門。

其囂張行徑引起路人觀注，一旁的路人以手機拍照並報警，蔡女見張男砸完車走回自己的自小客時，立即開車離開，張男要開車離去時，警方已到場，立即將張男管束帶回警局，張男供稱一時氣憤才會做出失控的行為。

警方通知蔡女至派出所說明，蔡女表示心生畏懼才趕緊駛離現場，警方也在訊後將張男依強制、恐嚇、毀損等罪移送台中地檢署偵辦。B

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