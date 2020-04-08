全球最大的資產管理公司之一美盛環球資產管理宣布，其美盛西方資產亞洲機會債券基金，在「2020理柏台灣基金獎」（Lipper Taiwan Fund Award）「亞太區當地貨幣債券」類別同時獲三年期及五年期基金獎。

據該基金獎主辦單位資料，Refinitiv集團旗下的理柏（Lipper）公司於4月6日揭曉第12屆「理柏台灣基金獎」得獎名單。該基金獎的評鑑標準與衡量指標，是基金長期的「穩定回報」（Consistent Return），也就是經風險調整後的表現，重視的是基金的相對穩定性，而非絕對績 效，旨在獎勵中長期穩定表現傑出的基金。

美盛環球資產管理為2019理柏台灣基金獎「債券型團體大獎」得主，今年美盛西方資產亞洲機會債券基金再度憑藉著優異的債券操作表現脫穎而出，榮獲三年期及五年期雙料殊榮。該基金亦於上月在香港及新加坡獲2020「晨星最佳基金獎」之「亞洲債券」基金組別最佳基金。

該基金由美盛旗下西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管暨投資組合經理人孫應梅及新興市場債務主管廖家梁管理，至少70％資產淨值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品，追求包括資本增值及利息收益之最大總報酬。

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