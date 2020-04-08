路透社報導指出，受到新型冠狀病毒危機影響，規模22兆美元的美國經濟已經陷入停擺，政府為了協助經濟安度危機，已經推出被稱為送錢給民眾和企業卻不考慮細節的大規模刺激。但目前為止，該發出的支票都還沒寄出去。

分析指出，延遲的情形越來越嚴重，因面臨多重技術問題以及政策細節的混淆不清。聯邦政府做出的回應模棱兩可，恐怕會讓這波史上最為突然的衰退更為嚴重、時間拉得更長。

各州都正苦於利用老舊科技來處理排山倒海而來的失業金請領作業。大型企業、包括那些收到“社交距離”命令而要求員工在家的企業在內，對於政府承諾發放的貸款細節仍摸不著頭緒。數以百萬計的小型企業需金孔急，但措施實施數日以來，銀行業者仍找不到合適的文書作業流程。

美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)迅速丟出一套防護網，通過無限量的債券購買讓絕大部分金融體系及大企業獲得保護，但美聯儲至今都還沒有按承諾提出一套計畫、一個涵蓋方方面面的信貸安全網。

雪上加霜的是，企業界警告稱，國會上個月底通過的2.3萬億美元援助方案恐怕還不夠。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席美國經濟分析師Gregory Daco認為，在聯邦政府的資金還沒有發到手中的時候，日子每過去一天，“都給全美國的企業和家庭帶來不必要的打擊”。

《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案(CARES Act)》在3月27日簽署成為法律時，人們認為速度至關重要。這項法案承諾提供2.3萬億美元，用於彌補美國人因為防控疫情而留在家中所損失的工資和收入。

華盛頓罕見地出現兩黨合作的局面，自由派和保守派經濟學家們也大多同意，現在不是爭論有關道德風險、錯誤激勵或公共債務風險這些冷靜觀點的時候，而是要在人們破產或挨餓之前把錢發到他們手裏。

隨著美國新冠病毒感染人數不斷增多，人們也日益擔心如果政府不提供全面支援，企業將會倒閉，家庭將會面臨貸款違約，其規模將會讓金融體系也隨之崩潰。如果這並不是一場V型經濟衰退，大跌後並不能立即進入大幅急速回升，行動拖延便有可能催生更多長期系統性問題。

美國一周初請失業金人數從失業率處在歷史低點時期的二十萬人，一下子躥升至數百萬，讓各州招架不住。包括加州、紐約州和賓夕法尼亞州在內逾一半州處理申請時，仍然依賴於大型機系統，這種系統基於1959年首次發佈的COBOL語言。

作為救助法案的一個關鍵部分，即把救濟範圍擴大至零工經濟中的工人，各州失業救濟網站尚未給予解釋。另外，向個人提供每人最多1,200美元支票的時間表也並不明朗。

根據2.3萬億美元緊急法案，包括航空公司在內的大公司將獲得直接貸款，它們目前仍在等待美國財政部就具體實施方式和時間給出詳細指導。

對於美國數以百萬計的家庭式餐館、小型製造商和其他小型企業來說，也許最令人不安的是提供快速支票和可寬免貸款的承諾落空了。這些業者被視為美國經濟的支柱。

上周啟動3,500億美元的“薪資保護計畫”時，財政部長穆努欽表示，小型企業家上週五就可以“走進銀行…並拿到錢”。

但是，面臨的卻是令人眼花繚亂的繁雜程式。

銀行抱怨財政部和美國聯邦小企業署(SBA)提供的資訊混亂或不完整。企業稱，銀行反應遲緩，或限制了現有客戶的獲取管道。

“這簡直是一片混亂，”中西部的一位銀行業人士告訴路透。

專案展開得很混亂，以至於美聯儲週一不得不干預，向銀行提出將小企業貸款納入自己的一個新項目。

即便是創可貼式的救急資金也看不到影子。根據規定，上週一申請SBA的災難救助貸款的借款人只需在方框中打勾，三天內就可以收到10,000美元先付款。但幾位申請人告訴路透，一周多過去了，他們還沒有收到資金。

SBA未回覆置評請求。財長穆努欽週二要求國會對該專案追加2,500億美元資金，因為企業的需求很大。

多數川普政府官員也承認遇到一些問題，不過還是堅持認為他們會達到立法的目的--幫助那些要支付租金、債務和食品帳單的人們和企業。

“我可以向你保證，總統已經指示我們儘快把這些錢投入到經濟中去，”穆努欽週二對福斯商業新聞電視臺表示。並補充道，財政部正在與航空業顧問召開會議，“正在非常迅速地”為他們爭取貸款。

總統川普否認遇到問題。週六，川普稱他還沒聽說小企業貸款計畫有什麼問題，當一名記者提出質疑時，他說道：“那太假了。我們的進度比計畫快多了。”

美聯儲已經祭出了多項措施，無論是規模還是速度都是2008年金融危機期間所不可匹敵的。

但是美聯儲的最終援助努力仍在進行中，一項規模可能在4.5萬億美元的計畫，可能會向因當前疫情掙扎在生死存亡邊緣的中小型企業、市政府、甚至資信不那麼好的企業敞開錢袋子。

和穆努欽一樣，美聯儲官員也承諾會“很快”公佈細節。

在那之前，“實體”經濟的關鍵部分都會處於一種假死狀態，等著瞭解何種救生索會拋過來，多久拋過來，還要附帶些什麼條件。

市、州、縣和其他政府實體的消費稅和所得稅收入大幅下降，卻無法從規模4萬億美元的市政債券市場借款，除非付出極高的短期利率。“你沒辦法為你的供水系統、或者中學、或者其他任何方面籌到新資金，因為沒有買家，所以有很多交易基本上都被擱置了，”政府財政官員協會的政策主管Emily Brock說。

她說，如果美聯儲買入二級市場證券，將有發行新證券的空間。“我們希望美聯儲成為那個精明投資者，讓其他投資者感到安心，幫助壓低眼下的收益率水準，”Brock說。

(中時 )