因為地方的礦業開發案正反意見相左，另外衍生出一場村長罷免案。宜蘭縣員山鄉中華村長許正東因被質疑支持永侒實業在員山鄉的礦業開發案，如今面臨部分村民提案罷免，宜蘭縣選委會表示，這將是宜蘭縣村長被提案罷免的先例。

宜蘭縣選委會表示，許正東是在2018年12月25日就職，今年3月19日員山鄉中華村阮姓村民為提議領銜人依選罷法規定，檢具罷免提議書、理由書及10名罷免提議人名冊，向縣選委會提出對中華村長許正東的罷免案。

由於中華村原選舉人數623人，10名罷免提案人經審查後有8人資格符合，提議人數已經達到法定原選舉區選舉人總數1％以上。

這件罷免案的下一階段將在提議領銜人收到通知次日起10日內領取連署人名冊格式，並在20日內徴求連署，只要連署人人數達原選舉區選舉人總數10％，就可進行罷免投票，投票結果如果超過選舉人數4分之1同意罷免，罷免案就會通過。

對於遭到提案罷免，許正東表示這涉及到選舉恩怨，永侒的礦業開發案也不是他一個村長說了算數，至於罷免案的最後結果，就交給村民做決定。

(中時 )