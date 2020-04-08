李鴻其與初戀情人方宥心在片中陷入熱戀，關係卻因夢想而起了變化。（Netflix提供）

昔日「星光4班冠軍」方宥心轉戰戲劇發展有成，不但多次入圍金鐘獎，更首度挑戰大銀幕，演出Netflix原創電影《虎尾》。她與李鴻其飾演一對青梅竹馬，在片中大膽談情說愛，除了熱吻之外，一場溪邊幽會的戲，她更尺度大開，在鏡頭面前寬衣解帶小露性感，穿著內衣的她還得清唱英文歌展歌喉，即使歌唱實力堅強，也不禁讓她直喊「超緊張！」被問起大尺度演出是否害羞放不開，她則透露當天白天其實還有一場穿著復古的連身泳衣，和李鴻其在溪邊戲水，所以晚上拍攝時已經入戲，心境上也沒那麼羞澀。

方宥心詮釋50年代的前衛新女性，在片中穿著合身旗袍，展現玲瓏有緻的曼妙身材，舉手投足間更是韻味十足。方宥心表示雖然過去在劇集《蘇足》曾扮演過相同年代的女性，但是角色遭遇大不同。因此她重拾經典片做功課，特別是張曼玉在經典作《花樣年華》、《2046》及《阮玲玉》的演出，都成了她建立角色性格的養分。

方宥心與李鴻其在《虎尾》是一對青梅竹馬。（Netflix提供）

方宥心（左）與李鴻其揣摩當時年輕人跳舞消遣的模樣。（Netflix提供）

《虎尾》由艾美獎喜劇類最佳劇本獎的好萊塢編劇楊維榕執導，幕後團隊也不少外國人，方宥心自認英文能力不夠好，和導演溝通得靠翻譯，「當初為了試鏡，我還錄了一段英文自我介紹。我還和大學同學求救，他們不但幫我寫了台詞，還在Line群組要我背好錄音給他們聽，比我還緊張！」

方宥心在片中大膽談情說愛。（Netflix提供）

《虎尾》集結李鴻其、方宥心、楊貴媚、陳沖、高凌風之女葛曉潔（Christine Ko）、《花木蘭》男星馬泰（Tzi Ma）與潘麗麗、陳慕義，將在10日Netflix上線。此外，方宥心演出的劇集《做工的人》也將在5月播出。

(中時 )