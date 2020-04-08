開發工業區土地，已成為富旺（6219）國際的「金雞母」！富旺今（8）日公告處分「中彰國際工業城」位於彰化市約1,100坪土地，每坪17萬元，交易總金額1.87億元，預計處分利益達4,625.2萬元。

法人表示，在桃園、新竹、彰化、台南握有逾1.3萬坪工業用地的富旺，在處分彰化工業區土地之後，包括桃園南崁與彰化另一塊工業區土地，目前也有特定企業洽談中，富旺也在積極補充工業用地的貨源。

富旺今日盤中量價齊揚、股價最高上漲到14.20元；終場收在13.95元，上漲了0.70元，漲幅5.28％，成交量破3,100多張。

富旺表示，台商在中美貿易戰後紛紛返台購地建廠，帶動工業用地熱銷，加上這波疫情的推波助瀾下、更加深台商想回台投資設廠的決心！

因此，富旺在工業土地開發上特別積極，目前手握包括桃園南崁、新竹、彰化、台南等工業區用地，總坪數預估超過1.3萬坪；其中，桃園南崁3,300坪與彰化市另一塊1,100坪的工業用地，目前都有企業接觸洽談中。

富旺2019年在股市短期投資與土地處分利益、新成屋銷售等貢獻下，稅後淨利2億元，年增率達83.25％，EPS 1.30元，獲利創下近5年新高。

(工商 )