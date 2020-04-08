悠遊卡公司旗下電子支付業務「悠遊付」自3月23日起全面開放註冊，並積極前進小額支付市場。其中，首波有超商中的萊爾富，以及頂好超市、春芳號等連鎖系統上線，夜市商圈則有艋舺夜市、寧夏夜市可以用手機掃碼QR code完成支付，即將上線的台灣大車隊同樣也有悠遊付提供服務，可以使用悠遊付的微店數量也正陸續增加中。

除此之外，悠遊付還有多項新功能將在4月陸續上線，包括線上購買1280公共運輸定期票、綁定信用卡消費、未成年人註冊、外國人註冊、自動櫃員機(ATM)轉帳儲值等，讓悠遊付的功能更為符合各個消費族群的需要。

萊爾富是目前四大超商中，提供非現金支付選擇最多的超商，種類多達64種，繼今年2月首度讓四大票證齊聚萊爾富，成為首家可使用四大票證的超商。

即日起，數位服務更多元，萊爾富結盟國內交通票證龍頭悠遊卡公司，進軍電子支付戰場，推出「悠遊付」新功能上線，萊爾富不僅是國內唯一開通四大票證的超商，同時也是首家可使用「悠遊付」的超商。

此外，透過電子票證(悠遊卡)與電子支付(悠遊付)的完美結合，不僅延伸悠遊卡的應用，也讓支付變得更便利，民眾再也不用擔心悠遊卡內餘額不足，只要一機在手，手機就是你的悠遊卡，不管是在雙北地區搭乘捷運、轉乘公車、騎乘YouBike或是到萊爾富小額消費購物，都能輕鬆使用悠遊付隨手嗶，大大提升超商在民眾生活上的便捷新服務。即日起至5月31日止，下載悠遊付及綁定悠遊卡至全台萊爾富門市購物，單筆消費滿200元，單次消費最高可回饋30元，最高可獲得150元回饋，既方便付款，同時還可精省荷包。

悠遊卡公司資料顯示，全台有近6千萬張悠遊卡沒有綁定信用卡，有近2/3的民眾需使用現金加值，萊爾富也瞄準「嗶」經濟商機，率超商之先，即日起宣布與悠遊卡公司合作開通「悠遊付」功能，除了一方面看好開放「悠遊付」上線後的潛力，提高非現金支付比例，響應政府的電子支付比率倍增計畫，要在2020年底前，讓電子支付占民間消費金額達到52％，提升我國非現金支付交易的比重；另一方面，萊爾富也觀察到疫情期間非現金支付每月都有近5％的成長。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，今年是悠遊卡公司成立第20周年，此時推出「悠遊付」，將與陪伴許多人長大的「悠遊卡」共同建構「一卡一付」的完整支付解決方案，並開啟一個全新世代的支付方式，悠遊付不但讓支付變得更便利，也使悠遊卡的應用得以更加延伸。

首波支援悠遊付金融帳戶儲值的銀行業者，包括第一銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行及中國信託銀行，也熱烈響應悠遊付全面開放註冊。自3月23日起至4月30日活動期間，綁定銀行帳戶且自動儲值至悠遊付帳戶，首次自動儲值成功即可獲得悠遊付帳戶儲值金回饋，每人限回饋1次，限量回饋，先搶先贏。

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