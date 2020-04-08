台語有句俗諺「嚴官府出厚賊」，意思管得愈嚴厲，反而竊盜更猖狂，諷指事得其反。北部地區一名「妻管嚴」的8旬老翁，平時對老婆的強勢管教，百依百順，卻背著在外金屋藏嬌，養了「老相好」長達20年之久，最近東窗事發被老婆發現，怒火中燒的婦人擰著老翁耳朵要他說清楚，還將老伴打得鼻青眼腫，老翁顧不得面子，報警聲請家暴保護令。

這對結婚已半世紀的老夫婦，妻子也已75歲，最近輾轉從鄰家獲悉老丈夫竟然在外偷偷養了「外婆」（外面老婆），而且長達20年之久，氣撲撲的老婦把老公叫過來「開庭」質問，先是甩了巴掌，連老先生的假牙都被打飛，痛斥是否在外真養了「女人」。

接連被老婆飽以重拳後，老先生也發怒了，回稱「小三就是比你年輕貌美啦」，這些話聽得老婆更加生氣，痛斥「「嫁給你這麼久，要你賠償青春！」，接著又是一頓拳打腳踢「粗飽」。

由於這名老先生實在受不了，此後日子三不五時就被老婆「盧」養小三的事，還拳腳相向，因此報警向法院申請家暴保護令，但是拿到保護令後依舊常被老妻動粗。他指控，被妻子壓在沙發上狂甩耳光。

老翁於是再度打家暴電話求救，庭訊時，被告老婦說，是她老公生性風流，長期出軌，才會氣得揮拳打人。尤其聽到丈夫還稱讚小三年經又很美，更是讓她拳頭都硬了，全案檢察官偵訊後，依違反保護令罪嫌將老太太起訴。

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(中時電子報)