法務部岩灣技能訓練所6日中午驚傳監獄管理員輕生，技訓所內47歲的林姓管理員，平時負責所內水餃製作工場收容人管理，6日中午被發現在水餃工廠內值勤室輕生身亡，家屬對死因無異議，檢方已將遺體發還家屬善後。

岩灣技能訓練所前身為「台灣警備總司令部職業訓導第2總隊」，收容各司法、軍法及警察機關轉送矯正處分犯人，後來奉示附設「台灣台東監獄岩灣分監」，9年前改隸為「法務部矯正數岩灣技能訓練所」。

岩灣技能訓練所自產自銷的水餃及牛角麵包相當受到民眾歡迎，未料竟會發生管理員輕生事件，檢警透露，當天中午12點林姓管理員過了交班時間仍未見蹤影，交班人員進入值勤室赫然發現林在備勤室身亡。

現場則留有3封遺書，至於內容檢警表示，雖然有提到為何輕生但基於尊重家屬，無法透露。家屬對死因無異議，檢方已將遺體發還家屬善後。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )