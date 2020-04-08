英國英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）8日在政府例行發布會上，提及英國和德國的抗疫策略異同時，終於認英國早該採取大規模檢測行動。至7日止，德國確診99225例新冠病毒感染者，死亡1607例，英國確診55242例，死亡6159例，英國確診人數為德國一半，死亡人數則將近德國的4倍。

德國每日檢測數量達5萬，而英國僅為1萬。惠蒂承認，英國應該採取更快的行動，進行大規模新冠病毒檢測。代理首相多明尼克．拉布隨後表示，英國政府正在為4月底前實現每日10萬次新冠病毒檢測加足馬力。

英國首相強森罹患新冠肺炎住進加護病房，政府官員表示，他們近期的任務是執行此前已做出的決定，例如增加對新冠病毒的檢測，並確保醫院中有足夠的呼吸器和個人防護設備。

然而重大決定迫在眉睫。目前政府實施的限制措施將在首次提出限制的3星期後，即下周一（4月13日）進行重新審查。越來越多跡象表明，內閣在解除封鎖策略方面存在異議。

財政大臣蘇納克擔憂長期停擺可能嚴重損害經濟，敦促應盡快分階段恢復正常。但衛生大臣漢考克擔心，即使僅是「談論放鬆措施」，也會讓公 眾認為他們可以忽視社交距離的規定，導致疫情加劇。

(中時 )