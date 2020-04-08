繼韓國籍夫婦趴趴走遭重罰30萬，行政執行署高雄分署限制2人出境後，1名泰國籍女子也因違反居家檢疫規定，遭重罰100萬元，由於她逾期未繳清，行政執行署花蓮分署7日已限制她出境，但她早已落跑，執行官已研議向花蓮地院聲請拘票拘提她到案，甚至不排除進一步聲請法院裁定管收。

行政執行署指出，這名泰國籍女子是於3月18日入境，但入境後疑因填寫假的地址、電話等聯絡資訊，由於她違反居家檢疫規定，經警方連日協尋，3月26日在花蓮火車站逮獲送往桃園檢疫所強制安置，並遭花蓮衛生局重罰100萬元。

她本月初期滿離所後，因逾期未繳100萬罰鍰，衛生局將她移送行政執行署花蓮分署強行執行，花蓮分署昨天已對她限制出境，並依據她在檢疫所所留的聯繫資 料找人，但迄今仍找不到人，已著手研議是否向法院聲請拘票。

行政執行署表示，花蓮分署除持續尋找該泰籍女子下落，另方面也蒐集她涉嫌逃匿的事證，必要時依《行政執行法》向法院聲請拘票拘提，甚至不排除聲請管收。

據行政執行署統計，截至8日中午為止，各縣市衛生局移送行政執行署的違反檢疫規定裁罰案件有22 件，新增1件是黃姓男子違反居家檢疫，到北市信義區夜店，新北市衛生局開罰100 萬，黃因逾期未繳遭移送行政執行署新北分署執行。

此外，台北市衛生局也與行政執行署台北分署聯絡，最快本周將移送2件百萬裁罰案，分別是1名從廈門返台的台商，未執行居家檢疫卻到處趴趴走，企圖從高雄機場搭機離台，還與司機、警方口角，遭重罰100萬元，另留學生陳冊因在居家檢疫期間失聯79小時，跑到台北車站附近南陽街的網咖，亦遭開罰100萬元。

(中時 )