大陸最高人民法院4月8日宣判美國飛人喬丹品牌狀告中國喬丹體育公司的商標侵權案，終審結果為喬丹體育敗訴，喬丹體育將不能夠再使用喬丹的名稱，也不能再使用喬丹的圖形。對此結果，大陸球迷叫好，認為判罰非常正確。

據了解，該案在一審和二審時，大陸的喬丹體育都戰勝了飛人喬丹團隊，但是最終最高人民法院裁定一審二審判決有誤，撤銷了一審二審判決，喬丹體育最終被判罰敗訴。喬丹體育是在1991年註冊了丹橋商標，在2000年正式開始使用喬丹體育這一名稱。2012年飛人喬丹提起訴訟。喬丹體育侵犯了他的姓名權，要求註銷喬丹體育旗下的相關商標，喬丹體育旗下註冊了包括飛人喬丹在內的近100項商標，居然連喬丹的兩個兒子，都被喬丹體育給註冊了商標。

由於，這官司敗訴，喬丹體育未來很多工作展開困難，銷售額將雪崩，IPO上市之路也將停擺。但大陸球迷們卻叫好表示：「連別人兒子的名字都註冊了，還說和別人沒關係」、「有多少是衝著NBA喬丹去買的，結果頭兩年才知道實情，該啊」。

(中時電子報)