高雄市選委會7日宣布罷韓二階連署過關，6月間可望舉行罷免高雄市長韓國瑜的投票。本報對此舉辦投票「請問，你是否支持韓國瑜聲請『停止執行』罷韓投票？」截稿為止，竟高達85.37%的網友回答「支持」。

《中時電子報》8日針對此進行網路投票，「請問，你是否支持韓國瑜聲請『停止執行』罷韓投票？」截稿為止，已有1萬多名網友投票，高達85.37%(10127票)的網友回答「支持」； 14.30%(1697票)回答「反對」；另0.33%(39票)的網友則表示不知道/無意見。

為反制罷免案，高雄市長韓國瑜已委任前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元，定8日上午赴台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。王淺秋表示，罷免案在韓市長上任未滿一年就開始連署，明顯偷跑，已違反選罷法，因此決定遞狀聲請停止執行。消息一出，也引起熱議，有人支持，也有網友認為此舉恐刺激罷韓團體，反助長罷韓聲勢；台灣基進黨則質疑韓國瑜先前強調「回歸市政」難道是假的？

(中時電子報)