受新冠肺炎疫情影響，不僅油價大跌，旅館住宿、旅遊團費統統都降價；行政院主計總處今公布最新3月消費者物價指數(CPI)下跌0.01％，已經是連續第2個月呈現下滑；主計總處專門委員邱淑純表示，即使物價下滑，但國內需求還在、整體物價處於平穩狀態，目前沒有通縮疑慮。

不過，3月躉售物價指數(WPI)大跌7.32％，創52個月來最大跌幅，主計總處分析，主要是燃氣、石油、煤製品以及基本金屬價格下跌所致。邱淑純表示，除了油價、物價跌以外，「通縮」還必須供給過剩、需求不足等條件，國內需求還在，也沒有供給過剩的現況，強調台灣目前沒有通縮疑慮。

根據主計總處統計顯示，3月CPI下跌0.01％，主要油料費大跌近17％，燃氣、蔬菜價格跌幅分別逾11％以及6％，加上疫情持續發酵，業者調降旅館住宿費、國內旅遊團費所致；惟水果、成衣、個人隨身用品上漲，抵消部分跌幅。

以每月消費支出8萬元的家庭為例，3月CPI年減0.01％為例，在購買相同品質、數量的商品服務下，平均支出較上年同月減少8元；其中，油料費支出減少372元最多，蔬菜減少60元次之；以支出增加品項來看，水果支出增加180元較多，外食亦增加96元。

(中時 )