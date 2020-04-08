新型冠狀病毒疫情全球大流行為世界經濟帶來前所未有的衝擊。在管控疫情損失應對這場全球公共衛生危機的同時，一些經濟學家已經開始評估，在疫情獲得控制之後，哪些國家的經濟能恢復的最快最好。

全球保險公司FM Global進行的2019年全球恢復力指數，評估了全球130個國家的經濟體質和恢復能力，綜合評估條件包括一個國家的政治穩定性，企業管理，風險控制，供應鏈和透明度。

以上述的全球恢復力指數，加上新型冠狀病毒疫情爆發後各國採取的應對措施，BBC點名下面這五個國家維持穩定和恢復良好的機會很大。

*丹麥。丹麥在全球恢復力指數排名第二，主要歸功於政府腐敗程度低，供應鏈穩定等因素。丹麥應對疫情採取社交隔離措施動作很快，在確診病例只有少數幾個的時候，丹麥在3月11日就宣佈關閉學校，3月14日就關閉邊界。

雖然丹麥政府早在3月14日就已宣佈金融援助方案，支付按小時計酬工人的90%工資，其餘員工75%的工資，但相關規定和資金仍沒有完全落實。儘管如此，丹麥政府的財政干預措施，仍然被譽為是全球的楷模，政府措施相當於凍結經濟，等到危機解除時再解凍，但代價不輕，估計財政干預措施耗費全國生產總值的13%。

*新加坡。全球恢復力指數排名第21的新加坡經濟力強，基礎建設穩固，政府腐敗程度低，政治風險低。新加坡也是疫情爆發後迅速採取應對措施，避免確診人數出現爆量的國家之一。

新加坡國家小，要在危機解除之後恢復良好還必須取決於世界其他國家的恢復能力，但新加坡人對未來普遍樂觀。

*美國。美國的經濟實力毋庸置疑，商業環境風險低，供應鏈強勁穩健，雖然國土廣大，各地區實際狀況不一，但整體而言恢復能力良好。

高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等金融機構預測美國經濟在這場疫情衝擊下會出現「V字形」的快速衰退和快速復甦，一些商業顧問和分析人士的觀點可能稍微保守一點，但整體而言仍是樂觀看法。

美國經濟佔全球經濟將近四分之一，對世界經濟有重要影響力，全球經濟的恢復程度取決於美國的恢復程度。

*盧安達。可能有很多人不認為非洲國家盧安達能夠度過難關，恢復經濟，但事實上，盧安達在這波疫情中處於優勢地位。

盧安達近年來經濟環境有所改善，在全球恢復力指數上排名第77名，上升了35名，在非洲排名第四高。2019年伊波拉疫情在鄰國剛果民主共和國爆發，盧安達成功地將病毒阻擋在邊界外面，這樣成功的防疫經驗更有助於盧安達抵抗新型冠狀病毒。

*紐西蘭。紐西蘭在全球恢復力指數上排名第12，應對疫情反應快速，在3月19日就關閉邊界，3月25日開始封城，禁止不必要的外出。

和其他國家相比，紐西蘭的反應大膽果斷，事實證明封鎖措施奏效，傳染病學家認為新西蘭是少數幾個「生活仍然正常」的國家之一。

總體來說，新西蘭有很好的機會穩定復甦，政府債務低，量化寬鬆維持低利率。紐西蘭人對政府信任度高，從重大公衛經濟危機中恢復的基礎穩固。

(中時 )