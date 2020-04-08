20200408中天新聞 盜版首惡「楓林網」 遭警掃破逮2工程師

台灣最大盜版追劇網站「楓林網」(8maple)，今（8日）因違反著作法遭刑事局查封，消息一出令不少網友哀號，更令人驚訝的是，這個非法網站竟不是大陸網站，而是台灣人創辦的！

據悉，陳姓與莊姓主嫌為台大資訊類研究所同學，陳嫌2014年開始架設網站，找上莊嫌幫忙維護，兩人充分發揮「學以致用」的精神，註冊境外主機、破解影片來源並架設網站，創站至今至少獲利超過6千萬。

不過在楓林網被封之前，已有不少網友發現許多盜版論壇也相繼關閉下載區，包括伊莉論壇、卡提諾論壇，而不少追劇網友愛用的「劇迷」(gimy.tv)更是在網頁中寫著「有相遇必有分離的一天，謝謝各位劇迷們，我們後會有期」。

對此，網友態度兩極，有人樂見其成「盜版仔下去好嗎」、「免費仔哭啊」、「乖乖訂閱正版的吧哈哈哈哈」，也有不少人崩潰「今年真的是最慘的一年」、「QQ」、「再見我的愛」。

(中時電子報)