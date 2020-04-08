我國今（8日）新增3名新冠肺炎確診個案，包含2例境外移入及1例本土。其中令人擔心的是，本土個案（案379）又是屬於「感染源待釐清」的確診案例，不僅如此，指揮中心又始終對該案可能的感染源無法說明清楚，僅以「個人因素」不便透露，讓這最新個案疑點重重，網路上臆測不斷，到底有什麼「秘密」不能明說？

指揮中心公布，該案379為北部1名30多歲女性，近期無出國史，平時生活單純，活動地以住家及周邊地區為主。個案於4月4日出現發燒、流鼻水症狀就醫，由醫院採檢通報，於今日確診。衛生單位已初步掌握接觸者共21人。

指揮官陳時中指出，案379先生曾在大陸廣州工作，但1月7日就已返台，個案本人也曾於2月9日到東南亞旅遊，除此之外近日無其他旅遊史。指揮中心發言人莊人祥進一步指出，案379目前無業，平時多待在家，偶爾會走路外出至附近賣場購物。

從目前看來，案379最大問題點就在於「感染源待釐清」，不過指揮中心卻直言疫調上存在困難，發言人更說「因為某些因素還沒有辦法詳細說明相關活動軌跡」，讓許多人好奇，為何接觸史不可告人？

指揮中心發言人莊人祥說「因為某些因素還沒有辦法詳細說明相關活動軌跡」，讓許多人好奇，為何案379接觸史不可告人？（圖／中央流行疫情指揮中心直播畫面）

會後記者會上，多家媒體對案379疑點窮追不放，莊人祥僅以「個案存在個人疾病或其他因素」為由，表示不方便透露，另外，也否認該案罹患「失智」。莊人祥說，目前個案所說的還需要再確認，一定還存在一些線索尚未了解，之後會再對外宣布。

網路上對案379更臆測不斷，網友表示「上次那個店員也說生活單純，結果跟確診者喝咖啡」、「感覺有小秘密」、「賣場千萬不要是Costco就好」、「生活範圍小，但接觸人群非固定，應該這個意思吧」、「怕！」

不過也有網友指出，今天才確診，疫調才剛開始，大家不必過多臆測，更別對個案隱私窮追猛打「我認為疫調單位應該有掌握了，但是不能跟大家公佈」、「若有身心障礙，就不要太扒隱私，到時都沒人敢承認生病願意看醫生了」。

(中時電子報)