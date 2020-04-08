因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心與各部會商討人潮分流管制措施。農委會林務局局也針對16個國家森林遊樂區訂出管制人數上限。以在清明連假出現人潮的阿里山國家森林遊樂區為例，管制人數上限將訂在4,355人，當入園人數達3,000人時，會透過標誌、簡訊或是警廣等系統通知遊客，人數達4,000人時，就會請警方在台18線協助勸導旅客轉往其他景點。

農委會林務局訂出「林務局國家森林遊樂區因應新型冠狀肺炎疫情人潮分流措施」，當入園人數達上限時，採一進一出管制，太平山、東眼山、觀霧管制人數上限訂在1,800人，內洞、大雪山、墾丁為1,500人左右，八仙山900人、奧萬大1,200人、雙流1,395人，東部地區的知本則是訂在1千人、池南與富源則將上限訂為500人。

合歡山與武陵則控制住宿人數，合歡山住宿人數控制在115人、其他開放場域將協調警政及相關單位協助交通管制、武陵住宿人數上限則為70人，其餘將配合退輔會武陵農場入園管制措施。

至於國家森林遊樂園的軌道設施，則將控管乘載人數，阿里山林業鐵路每班次列車將由350人降至250人、檜木列車從200人降為160人，並且已加開班次方式疏運旅客，而烏來台車部分，則讓每輛列車將為8人，太平山蹦蹦車則將每輛列車將為60人，並且乘車時必須配戴口罩。

(工商 )