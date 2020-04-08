針對新冠肺炎疫情，政府對營收減損的中小企業與商家祭出水電費最高打7折優惠，但立委今天關切，像是小攤販、農林漁牧很多業者不見得有稅籍資料，如果要由商家提出申請，恐「徒遭民怨」。經濟部表示，已經決定有稅籍者，由國稅局營業資料主動給予認定。沒有稅籍的小攤商，則會由市場管委會或攤商自治會調查給名單，回溯3月水電費給予折扣。

對受害企業，經濟部祭出67億元水電費減免措施，只要連續2個月平均營業額，比去年下半年或去年同期少15％，就給予打9折優惠。衰退達50％者，更可以打到7折。

但立委林岱樺今在立院關切，小規模商業者像是攤販、農林漁牧、家庭手工業、民宿業、未達營業稅起徵點者，這些沒有繳稅資料怎知道營業額比去年低15％。如由商家提出申請，耗費龐大行政資源，為德不卒，會徒遭民怨。

她強調，高壓有9400戶、低壓用戶有40萬戶，即使都有稅籍，提出申請也爆量，公務人員也承受不起，紓困振興應該從寬從快從優。

經濟部表示，已經決定，不用店家來跟台電或台水申請，這分為兩種。一種是有繳稅紀錄者，這部分商家占80％，會跟國稅局介接，根據其營業登記資料，對營收少15％、50％者直接給予打折。

另一種就是所謂沒有稅籍者，像是小攤商，這部分則會透過攤商自治會、市場管理委員會去調查，提供營收減少攤商資料與水電號，再由台電與台水給予折扣。

水電費減免預計從5月開始在帳單折扣，回溯到3月起，一直到9月止，共計7個月。

(中時 )