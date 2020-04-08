刑事局電偵大隊日前查封國內知名網站楓林網的消息在今天爆發，同為盜版影劇大站gimy.tv晚間也看不到任何資訊，僅出現「有相遇必有分離的一天...後會有期」的文字，看不到任何其他資訊。

警破獲國內最大追劇盜版網 「楓林網」。(資料照片)

劇迷gimy.tv也晚間也gg了。(翻攝自gimy.tv)

「楓林網」(8maple)，今（8日）因違反著作法遭刑事局查封，消息一出令不少網友哀號，不過隨即gimy.tv也出了事，現在主站頁面僅看得到「有相遇必有分離的一天 謝謝各位劇迷們 我們後會有期」。楓林網創辦人陳姓與莊姓主嫌，兩人為台大資訊類研究所同學，陳嫌2014年開始架設網站，找上莊嫌幫忙維護，兩人充分發揮「學以致用」的精神，註冊境外主機、破解影片來源並架設網站，創站至今至少獲利超過上億。

刑事局電偵大隊首次與美國電影協會（Motion Picture Association，簡稱：MPA）跨境合作分享情資，透過依法蒐證並跨海委任律師提告，統計楓林網侵權金額近10億元，經報請桃園地檢署檢察官王晴怡指揮擴大偵辦。

(中時電子報)