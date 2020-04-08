中華男足隊長陳柏良在臉書分享隔離畫面。（嵌入自臉書粉專）

台灣「足球一哥」陳柏良今年從浙江綠城轉會到長春亞泰，準備在北方展開職業生涯新頁，但中甲聯賽因為新冠疫情，開踢時間仍無眉目，全隊從土耳其移訓飛回大陸時，機上還有乘客發燒，陳柏良被迫在天津「就地」隔離14天，今天才結束出關。

「該死的惡魔！隔離正式結束，沒想到這14天會是如此的煎熬。」陳柏良在社群網站上表示，「這次的疫情我想是病毒與人類的戰爭，只有團結起來才能戰勝它。最後，希望大家都能夠身體健康幸福快樂，不然再大的目標與夢想，根本都沒法去完成。」

陳柏良上月飛到土耳其，與移訓中的長春亞泰會合，正式簽約加盟。但疫情瞬息萬變，原本長春亞泰要轉戰杜拜，當時疫情正嚴重，豈料相對安全的土耳其後來也宣告淪陷，在連班機都很難找的情況下，陳柏良和隊友經俄羅斯轉機，於3月24日上午回到天津，又遇上乘客發燒的狀況。

「而我剛好在前三後三的乘客當中，所以一直在飛機上，待到晚上9點多才能下飛機。確實那時候感覺並不怎麼開心，感覺被當嫌疑犯地對待，一個口令一個動作，必須完全按照隔離規矩來行動。」陳柏良說：「但現在想想，這些防疫人員，從疫情開始他們每天都過著這樣的生活，冒著自己的健康來為我們把關，確實非常不容易，真的謝謝你們，辛苦了。」

原本球隊準備好了回長春的飯店隔離，結果因為有乘客發燒，只有部分球員可以回去，陳柏良與其他人只好就地隔離。接下來的14天，陳柏良早上8點半起床不是晨操，而是量體溫，10點開始在房間內自主訓練，吃完午飯睡到3點半起床，又量一次體溫，4點練完洗澡洗衣服，晚餐吃完追劇，12點準時就寢…

「房間清潔與換床單所有的一切都得自己來，真是一個相當不錯的經歷。」陳柏良苦笑說。

陳柏良說，這次疫情打亂所有人的計畫與生活，剛好有時間靜下來好好認識自己。「這次也體會到生命是如此的脆弱，我們更應該好好珍惜。我想過往的一切都已沒那麼重要了，當然不可以忘記他們教會了你什麼，但只要健康活著陪伴家人朋友與在乎的人才是最重要的。」

這次隔離，讓陳柏良直呼「突然覺得自己過得非常的幸福」，他也呼籲粉絲們給予世界更多的關愛，至於隔離期間的特訓影片，陳柏良則準備近期與大家分享。

(中時 )