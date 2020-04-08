近期新冠肺炎（COVID-19）疫情橫掃全球，台灣發揮數位科技實力迅速因應，為全球矚目，外貿協會儘管國內專業展包括COMPUTEX等延期至9月出展，為促資通訊供應鏈出口動能儘早恢復，亦規劃9月首度於緬甸及印度辦理COMTECH資通訊系列展，打造新南向交易平台，搭配COMPUTEX國內外雙展同步登場，提升資通訊產業國際能見度。

貿協規劃於9月11日至12日在仰光LOTTE HOTEL辦理「緬甸資通訊暨電競展」（COMTECH Myanmar），主要鎖定緬甸政府推動數位轉型，行動上網普及率及電玩人口快速成長，緬甸5千多萬人口中，超過9成使用者透過行動網路連網，帶動數位產業及電玩領域的發展。此次將聚焦消費性電子產品、網路連結、E化服務系統、電競設備與周邊產品等主題，滿足當地數位化需求。

而在9月29日至10月1日於孟買展覽中心舉辦的「印度資通訊暨智慧城市展」（COMTECH India），則著眼近年積極推動「印度製造」（Make in India）、「數位印度」以及100座智慧城市等共5,151項計畫，COMTECH India以智慧城市、物聯網、新創為主軸，完整呈現資通訊技術以及創新應用、智慧水資源、智慧交通及智慧能源等解決方案，預期將吸引印度大型企業與政府單位參觀採購。

貿協指出，受到新冠肺炎疫情影響延期辦理的「台北國際電腦展」（COMPUTEX），為了持續服務參展廠商及買主，除6月原檔期期間辦理COMPUTEX線上展覽、視訊採購洽談會及線上論壇外，更配合業界需求，規劃於9月28日至30日展覽中，呈現5G與通訊、智慧解決方案、電競及創新與新創（InnoVEX）等重點主題，期以跨領域整合服務做為最強勁的助力，整合全球科技資源創造產業共榮。

(工商 )