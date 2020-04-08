金融業獲利受疫情影響大衰退，已開始引發銀行員恐慌。據了解，整個金融市場持續動盪加上政府要求銀行業全面放送企業紓困，不僅已確定將對今年銀行業獲利造成重大衝擊，更讓銀行業基層員工一片人心惶惶，擔心會被裁員，對此全國金融業工會聯合總會已陸續接獲會員工會反應，希望主管機關在要銀行業紓困的同時，也能同步注意到銀行員工作權的保障，尤其是理專這類靠業績賺取收入的業別，將是最高風險群。

儘管目前尚未傳出有銀行員被「裁員」，不過已經非公股系的銀行準備將「業務獎金」縮減，目標是理專。據悉，該銀行經營階層針對每季發放的理專業績獎金，向該行工會表示，願意替理專開善門，把原訂的業績目標下修，但在此同時，對理專所發放的獎金水準也將同步「下修」。

舉例來說，原本該理專的業務目標，公司願下修為原本的7成，但該理專作到該業務目標時，所能拿到的獎金，可能也是原本的7成，甚至是更低，此外，倘若該理專若真能達標，所能拿到的獎金，最高也是原本的7成，公司經營高層目前已與工會初步接觸，希望能在「不裁員」的情況下，大家共體時艱。

這還是比較好的作法，砍了理專的獎金，但至少仍能保障其工作權，對此工會指出，最怕就是沒達標，直接讓理專走人。

金融圈人士指出，理專在銀行業界，採取「雇傭制」的作法最為普遍，甚至「團進團出」都大有所在，因為很多客戶是跟著理專跑，一般的銀行員要「從頭養起」並不容易，為了爭取立即的手續費收益，市場上越來越多的銀行直接從外面找「外來兵團」作理專，在入行時，都會有業績的契約約定，但現在是非常時期，即使人脈豐厚，特別從外面挖來的理專兵團，也不見得能奏效，因此已經成為金融業這波營運衝擊之下，遭裁員砍薪的最高風險群。

(工商 )