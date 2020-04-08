合庫進軍寮國，永珍分行9日正式開張。合庫新南向再下一城，對此合庫宣布，永珍分行將在9日正式開業，這也將是合庫位於寮國的第一個營業據點，也是合庫在柬埔寨深耕六年開創八處據點之後，首次跨入湄公河流域中心地帶，為合庫南進中南半島布局的一大里程碑。

合庫銀行董事長雷仲達分析當地情勢指出，寮國自1986年起推行革新開放，經濟體雖小但總體經濟環境穩定，歐盟、美國及日本等約42個國家給予普遍化優惠關稅待遇（GSP），近年來寮國政府積極推動開放金融及貿易市場，經濟成長率平均逾7％快速發展，為東協國家最具發展潛力的市場之一，合庫能順利前進寮國，實有重要意義。

合庫銀行近5年內海外布局據點迅速擴增13個據點，至目前已有24處，橫跨歐、美、亞、澳四大洲，且持續增設中，而中南半島近一年來更可說為「重點中的重點」。

合庫評估，寮國為貿易合作型國家，湄公河流域在寮國境內長達777公里的幹流，提供了廉價水運，沿線帶動了寮國的工業發展，而首都永珍座落於湄公河畔，倚靠泰國「東部經濟走廊」（EEC），又背向大陸「一帶一路」政策，東部緊鄰狹長越南經濟帶，南接柬埔寨開發中經濟體，有相當的外聯優勢。

隨著美中兩國貿易爭端未歇，又新型冠狀病毒全球疫情升溫，合庫對最新情勢分析，這將使企業風險意識提高，並將加速跨國供應鏈重組與整合，而「湄公河流域」五國-緬甸、泰國、寮國、柬埔寨和越南，其面積廣達180萬平方公里、2.4億人口，擁有廉價勞力成本及豐富的資源，加上當地政府大力改善經濟體制及基礎建設，積極參與區域經濟整合，預估其進出口總額高達4.3兆美金，超越美國的4兆美元，未來成長商機可期。

雷仲達對於合庫的海外布局非常積極，近二年來合庫亦為台資銀行在新南向國家營業據點開立最多、成長最快的銀行，尤其在中南半島，該行以柬埔寨分支行為中心，向外以輻射狀延伸，在緬甸代表人辦事處之後，合庫規劃本次新開業的寮國永珍分行及申設中的越南河靜分行及平陽代表人辦事處，將貫穿東西兩岸，服務網絡由點連線構織成面，完整覆蓋湄公河流域重要經濟發展地區，屆時合庫在中南半島的布局將更完整。

(工商 )