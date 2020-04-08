美國海軍尼米茲級核動力航空母艦(Nimitz class)的3號艦卡爾文生號（USS Carl Vinson,CVN 70），完成了14個月的大修工程，在4月6日離開普吉特海軍船塢(Puget Sound Naval Shipyard)。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，負責人麥克‧艾爾比（Mike Irby）表示，僅管目前新冠病毒的威脅仍在，但是船塢確實的做好預防措施，沒有影響到航空母艦的翻修工作。

據船廠的說法，卡爾文生號升級了：

艦上的電氣系統，維修了船舵、船軸和變速箱。

乘員生活空間得到改善。

船體防護力升級。

戰鬥系統升級。

Inside The Mighty Nimitz Class Supercarrier : USS Carl Vinson CVN 70 Aircraft Carrier

根據艾爾比的說法，船軸、船舵和軸承的材料嚴重不足，延遲了不少時間，而且船舵的舵孔，和支桿也都需要很大程度的翻修。這些都是航艦進塢之前沒有料到的，因此他們的工作量很大，比原先的時間表，多花了3個星期時間。

尼米茲級目前有10艘，不過目前能動用的航空母艦不多，比如羅斯福號艦員大量感染新冠病毒，無法繼續任務，因此卡爾文森號的重新返回大海，對於美國的國際戰略會有幫助。不過現在還沒有戰機派駐，還需要一段時間，才能算回復戰力。

(中時電子報)