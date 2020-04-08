大陸童裝大廠淘帝-KY（2929）8日公布2020年3月合併營收為新台幣3.37億元，年減42.84％；累計第一季合併營收為新台幣8.65億元，年減35.58％。業者表示，主要是受新冠肺炎疫情影響，開工天數較少、訂單遞延等影響所致。

不過，淘帝-KY強調，隨著大陸地區各省代理商旗下門市與供應鏈復工進度良好，旗下九成經銷商並已拓展微信、直播平台等多元線上銷售，3月營收已較2月明顯大幅增加。

展望第二季，淘帝-KY表示將維持審慎樂觀看法。淘帝-KY指出，瞄準中國電商消費市場潛力，集團將於第二季推出電商品牌Mini Topbi，且因應網紅經濟崛起，亦將投入Topbi自有網紅培育，以強化線上社群互動，期發揮粉絲經濟效益並提升品牌認同度，且估計隨著疫情加速全民網路購物習慣的養成，有機會挹注線上電商銷售表現，帶動電商銷售比重自今年第一季的12％更進一步提升。

淘帝-KY並指出，第二季向來為大陸童裝產業傳統銷售旺季，集團亦積極加速童裝訂單出貨，透過新零售虛實通路布局，並同步加大旗下「TOPBI」及「Mini Topbi」雙品牌行銷推廣，預期可望在中國五一長假、六一兒童節等取得良好銷售表現，挹注未來營運保持成長動能。

(工商 )