歐洲研究委員會（ERC）主席、歐盟首席科學家莫羅．費拉里（Mauro Ferrari）7日向歐盟委員會主席馮德萊恩遞交辭呈，理由是未能說服歐盟建立一個大規模科學計畫來對抗新型冠狀肺炎。歐盟委員會已證實此事。

據中新社報導，歐盟首席科學家一職設立於2011年，負責為歐委會的決策提供科學支持。此次辭職的首席科學家莫羅教授現年60歲，擁有義大利和美國雙重國籍，是納米醫學領域的先驅之一。他於今年1月1日上任，原定任期四年。

英國《金融時報》刊登的辭職聲明中，莫羅表示，歐洲對疫情的應對方式令他極為失望。報導稱，莫羅對歐盟「成員國完全缺乏醫療政策協調、財政支持政策屢遭阻礙、多國單方面關閉邊境」感到悲痛。

莫羅表示，他與歐盟委員會的分歧始於3月初，「當時已經很明顯，這場大流行病可能 會是一場規模空前的災難」。

莫羅說，他當時提議建立一個歐洲研究委員會特別計畫來對抗新冠肺炎。「我認為在這時候，應該給全世界最好的科學家們提供各種資源和機會以對抗這場大流行病，用新藥、 新疫苗、新診斷工具、基於科學的新的行為動態方法來取代政客們的『直覺』。」

但其管理機構歐洲研究委員會科學理事會一致反對，理由是其職權範圍 祗允許它資助科學家提出的「自下而上」的研究，而不是由歐盟領導人設定目標的、規模更大的「自上而下」的計畫。

之後莫羅又直接與馮德萊恩商議抗擊疫情計劃，但此舉在歐盟內部「製造了一場政治風 暴。」莫羅說，「當時該提議被遞交歐盟委員會各級管理層，我認為計劃在此處受到壓力後 告吹。」

有消息指出，自新冠疫情在歐洲爆發以來，就有觀點批評歐盟各國未能表現出團結精神，加劇了歐盟內部的緊張局勢。歐盟危機管理專員亞內茲‧萊納爾契奇當地時間7日就在記者會上指出，歐盟成員國在開始時沒有向義大利提供所需的幫助。但他同時表示，「目前情況已經改變」，並透露歐盟將調集羅馬尼亞和挪威的醫生和護士，將他們派往義大利支援抗疫。

(中時 )